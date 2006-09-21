«5 канал» выключили из эфира Одессы, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

Как отмечено в сообщении, «5 канал» получил письмо от ООО «Телерадиокомпания Одесской национальной юридической академии «Академия» об одностороннем расторжении договорных отношений с «5 каналом» с 1 октября этого года, что означает исчезновение «5 канала» из эфира г. Одессы. Письмо подписано директором компании Станиславом КИСЕЛЕВЫМ.

Пресс-служба отмечает, что программы «5 канала» в Одесском регионе уже не транслируются.

По информации пресс-службы, ректором «Одесской юридической академии», по крайней мере до избрания народным депутатом, был член Партии регионов Сергей КИВАЛОВ.

В ближайшее время «5 канал» намерен выяснить, кто стоит за этим фактом, отмечает пресс-служба.