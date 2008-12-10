В НУ-НС говорят, что коалиции нет, а Литвина просто обманули

Коалиции в Верховной Раде на данный момент нет, как нет и решения фракции НУ-НС об участии в ее создании. Коалиционного соглашения нет также, и ни один нардеп от НУ-НС не ознакомлен с таким документом, или его проектом. Литвин объявил о создании “коалиции трех” под воздействием эмоций от своего избрания. А НУ-НС обошелся с новым спикером непорядочно и подтасовал факты. Такой ряд тезисов высказал нардеп от Нашей Украины – Народной Самообороны Владислав Каськив в прямом эфире программы “Шустер LIFE” вчера на телеканале Украина.

Дословно это прозвучало так: “Сегодня не состоялась коалиция. Потому что де-факто мы можем говорить, что Владимир Михайлович Литвин под воздействием, очевидно, позитивных эмоций сделал политическое заявление. Но юридического факта создания коалиции нет”.

Нардеп подчеркнул, что “сегодня ни один депутат из блока "Наша Украина – Народная самооборона" с этим документом (коалиционным соглашением – ред.) не ознакомлен. Решение фракции о создании коалиции нет, но есть всевозможные стремления ее создать и реализовать наконец антикризисную программу”.

“Нельзя нечестными методами делать хорошие дела. – Заявил Каськив. - Я лично, бесспорно, сторонник коалиции "демократической" в том формате, который есть. Но нам очевидно – если мы положим руку на сердце, – что сегодня произошло искажение фактов...”

В ответ на замечание присутствующих в студии журналистов, мол, выходит, что те люди из НУ-НС которые дали документ о согласии фракции на вхождение в коалицию трех представителям блока Литвина, просто обманули блок Литвина, Каскив заявил: “Я считаю, мягко говоря, что это было непорядочное поведение и подтасовка фактов”.