СНБО поручил Кабмину и СБУ усилить защиту критической инфраструктуры от террористов

Такое решение принято на заседании СНБО, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Кибератаки против информационных систем государственных органов и объектов критической инфраструктуры Украины, координированные РФ, обусловили необходимость принятия неотложных мер по качественному усилению системы киберзащиты и кибербезопасности»,- отметили в СНБО.

В частности, речь идет о совершенствовании законодательства, обеспечения стандартизации и унификации программно-аппаратных решений для нужд государства, развитие защищенной национальной телекоммуникационной сети, защита государственных информационных ресурсов и укрепление потенциала органов сектора безопасности и обороны в киберпространстве.

В СНБО считают, что противодействие гибридной агрессии требует надежной защиты критической инфраструктуры, в первую очередь, от террористических и диверсионных посягательств. Для этого СНБО поручил Кабинету министров совместно со Службой безопасности принять неотложные меры по совершенствованию соответствующей системы, предусмотрев ее надлежащее законодательное, организационное и ресурсное обеспечение.

Также СНБО поддержал разработанный Министерством обороны проект Государственной программы развития Вооруженных сил на период до 2020 года и изменения в военно-административного деления территории Украины.