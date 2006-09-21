Кто вправе завернуть указы Президента?

Права возвращать указы Президента Украины в связи с нарушением несуществующей „конституционной процедуры их обнародования” не дано ни одному из должностных лиц. Об этом говорится в заявлении министра юстиции Украины Романа ЗВАРИЧА в связи с вопросом контрассигнации актов Президента Украины.

В заявлении, переданном УНИАН пресс-службой НСНУ, Р.ЗВАРИЧ, в частности, отмечает, что согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины Президент Украины на основании и во исполнение Конституции и законов Украины издает указы и распоряжения, которые являются обязательными к выполнению на территории Украины.

Р.ЗВАРИЧ разъясняет, что “со времени принятия Конституции Украины процедура вступления в силу актов Президента Украины установлена только Указом Президента Украины от 10 июня 1997 года № 503, однако не получила законодательного определения, которое является необходимым, учитывая положения части второй статьи 19 Конституции Украины, согласно которым органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и образом, предусмотренными Конституцией и законами Украины”.

По словам министра юстиции, процедура контрассигнации, предусмотренная частью четвертой статьи 106 Конституции Украины („акты Президента Украины, изданные в пределах полномочий, предусмотренных пунктами 5, 18, 21, 23 этой статьи, скрепляются подписями премьер-министра Украины и министра, ответственного за акт и его выполнение”), также до сих пор не имеет законодательного отражения, что вызывает неоднозначное понимание ее содержания и отсутствие практики ее использования. Тем более, Основной Закон не определяет конституционной процедуры обнародования указов Президента. Следовательно, права возвращать указы Президента в связи с нарушением несуществующей „конституционной процедуры их обнародования” не предоставлено ни одному из должностных лиц, отмечает Р.ЗВАРИЧ.

Он отмечает, что существующий порядок обнародования указов Президента Украины используется со времени принятия Конституции Украины и не вызывал обеспокоенности со стороны ответственных должностных лиц до сегодняшнего дня.

Однако очевидно, что с изменением формы правления на парламентско-президентскую этот вопрос стал актуальным, что не могло остаться вне поля зрения Министерства юстиции. Именно поэтому проектом Закона Украины „О Кабинете Министров Украины” предлагается детально определить процедуру скрепления актов Президента Украины подписями премьер-министра Украины и министра, ответственного за акт и его выполнение, посвятив этому вопросу отдельную статью, считает Р.ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель министра Кабинета Министров Украины – руководитель правового управления Кабмина Александр ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что семь указов Президента Украины возвращены в президентскую канцелярию из-за нарушения конституционной процедуры их обнародования. В сопроводительном письме к возвращенным указам Секретариат Кабмина отметил, что официальному обнародованию актов главы государства должна была предшествовать процедура их контрассигнации. Однако упомянутые указы поступили на подпись премьер-министру официально обнародованные, что нивелирует процедуру их контрассигнации. Контрассигнация - скрепление актов главы государства подписями премьер-министра, а также министра, ответственного за указ и его выполнение, что предшествует официальному обнародованию документа.