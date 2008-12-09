Симоненко объяснил, почему Компартия голосовала за Литвина

Лидер Компартии Петр СИМОНЕНКО утверждает, что КПУ поддержала кандидатуру Владимира ЛИТВИНА на должность председателя Верховной Рады с целью разблокирования работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер КПУ сообщил журналистам в Верховной Раде.

«Мы проголосовали за то, чтобы работала Верховная Рада», - сказал он.

Он напомнил, что сейчас Украина находится в условиях экономического кризиса, и Верховной Раде крайне необходимо работать для принятия законопроектов с целью выхода из него.

При этом П.СИМОНЕНКО отметил, что в дальнейшем фракция КПУ по каждому законопроекту будет определяться отдельно.

Он также сказал, что фракция КПУ проголосовала за В.ЛИТВИНА как за умеренного кандидата на должность председателя ВР. Он отметил, что его фракция в любом случае не поддержала бы кандидатуру Ивана ПЛЮЩА или другого кандидата от национал-демократических сил.