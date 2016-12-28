Уполномоченный Рады обратилась к российскому омбудсмену, чтобы Клыха направили как можно ближе к границе с Украиной

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского омбудсмана, информируя о результатах встречи Лутковской и Москальковой 26 декабря.

«Во время встречи Лутковская обратилась к своей российской коллеге в интересах Станислава Клыха. Как известно, ему вынесен приговор и сейчас он ожидает этапирования в учреждение исполнения наказаний. Лутковская просила рассмотреть возможность направления Станислава Клыха в учреждение, которое расположено как можно ближе к границе с Украиной, чтобы родственники могли посещать его», - говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссия отказала консулу Украины во встрече с незаконно осужденным Клыхом

Также, по данным пресс-службы, результатом встречи омбудсманов двух стран стала договоренность о содействии в организации регулярных визитов омбудсменов с целью мониторинга соблюдения прав граждан своих стран, которые находятся в местах несвободы на территории другого государства.

В частности, Москалькова выразила пожелание встретиться с гражданами РФ, которые находятся в местах несвободы г. Одессы. В свою очередь Лутковская выразила пожелания о встрече с гражданами Украины, которые находятся в местах несвободы в Москве. Речь шла, частности, о Евгении Панове, Романе Сущенко и других.

В пресс-службе отметили, что учитывая особенности российского законодательства, осуществить такие визиты к лицам, которые находятся под следствием, довольно непросто, ведь возможность организации таких визитов выходит за рамки прямой компетенции российского омбудсмана и требует получения разрешения судебной инстанции. Однако Москалькова пообещала приложить все возможные усилия для реализации просьб украинского омбудсмана.

Также Москалькова сообщила о существенных сдвигах в вопросе перемещения украинских граждан, которые отбывают наказание на территории АР Крым, в другие учреждения для дальнейшего отбывания наказания на территории материковой Украины, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в мае Верховный суд Чечни приговорил украинца Клыха, а также Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.

Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время «следствия» к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

22 октября член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю над соблюдением прав заключенных Зоя Светова сообщила, что Клых сошел с ума вследствие пыток.