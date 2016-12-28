В ОПОРЕ объяснили предновогодний "наплыв" политической рекламы на ТВ

Об этом координатор избирательных и парламентских программ общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская написала в Facebook.

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Она пояснила, что «наплыв рекламы партий на центральных телеканалах связано лишь с окончанием фискального года, в связи с чем нужно потратить средства, выделенные на государственное финансирование партий». «Партии поставлены в условия, когда качественно инвестировать в организационную состоятельность не имеют времени, поэтому используют наиболее затратную статью расходов - реклама на ТВ», - отметила Айвазовская.

Как сообщалось, на многих телеканалах в последний месяц демонстрируется реклама некоторых политических партий. В связи с этим в социальных сетях люди высказывают мнения относительно возможности досрочных выборов в Верховную Раду.

Как известно, 8 октября 2015 года парламент принял закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции». Документ вводит меры, которые должны способствовать уменьшению рисков политической коррупции в сфере финансирования политических партий и предвыборной агитации.