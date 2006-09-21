Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл из Брюсселя в Москву.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в ходе пребывания в Брюсселе украинский премьер провел встречи с Президентом Европарламента Хосе БОРРЕЛЕМ и Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ. Этот визит в Брюссель стал уже вторым за последние две недели.

В ходе поездки в Москву В.ЯНУКОВИЧ планирует завтра, 22 сентября, встретиться с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ, дать эксклюзивные интервью программе «Вести» и российскому агентству «ИТАР-ТАСС», а также встретиться с главой правительства Российской Федерации Михаилом ФРАДКОВЫМ.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО не исключил того, что в ходе встреч В.ЯНУКОВИЧА в Москве могут быть подписаны договоренности о сотрудничестве Украины и России в газовой сфере.