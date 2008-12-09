Богатыревой стало плохо на похоронах Алексия II
13:47, 09 декабря 2008Политика
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Главу украинской делегации осмотрели врачи
Главе украинской делегации, которая представляет Украину на похоронах Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, секретарю СНБО Раисе Богатыревой стало плохо во время церемонии отпевания патриарха в храме Христа Спасителя в Москве.
Главу украинской делегации осмотрели врачи, и в данный момент она находится в посольстве Украины в России.
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