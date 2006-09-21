Правительство повысит прожиточный минимум

Проектом государственного бюджета на 2007 год предусматривается рост размера прожиточного минимума, который будет опережать инфляцию, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно законопроекту, прожиточный минимум на одного человека в месяц устанавливается в следующем размере: с 1 января 2007 года - 492 грн., с 1 апреля - 501 грн., с 1 октября - 510 грн.

По информации Минфина, для детей в возрасте до 6 лет с 1 января 2007 года прожиточный минимум предусмотрен в размере 434 грн., с 1 апреля - 442 грн., с 1 октября - 450 грн.; для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января - 558 грн., с 1 апреля - 568 грн., с 1 октября - 579 грн.

При этом прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января 2007 года составит 525 грн., с 1 апреля - 535 грн., с 1 октября - 548 грн.; для лиц, которые утратили трудоспособность: с начала года - 380 грн., с 1 апреля - 387 грн., с 1 октября - 395 грн.

* * * В настоящее время прожиточный минимум составляет 465 грн (с 1 октября 2006 г. - 472 грн). Для детей до 6 лет - 410 грн (с 1 октября - 418 грн), для детей от 6 до 18 лет - 527 грн (с 1 октября - 536 грн), для трудоспособных лиц - 496 грн (с 1 октября - 505 грн), для лиц, утративших трудоспособность - 359 грн (с 1 октября - 366 грн).

Как сообщал УНИАН, вчера, критикуя проект Государственного бюджета лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что проектом бюджета предусматривается увеличение зарплат всего лишь на 7,9%, тогда как цены вырастут намного больше.