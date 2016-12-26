В Украине последние 20 лет исполняется 5% решений судов – глава Верховного суда

В последние 20 лет в Украине выполняются не более 5% всех решений судов. Об этом заявил глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк, передает "РБК Украина".

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"На протяжении 20 последних лет уровень исполнения судебных решений не превышает 5%. Это сделано специально. Судебные решения принимаются, но это - лишь бумажка", - заявил Романюк.

Он подчеркнул, что исполнение судебных решений зависит от исполнительной власти.

К примеру, по его словам, только в 2016 году в 77 случаях было признано, что органы исполнительной власти на местах незаконно ограничили социальные выплаты гражданам на сумму 1,8 млрд гривен.

Также Романюк напомнил, что Конституционный суд признал незаконным ограничение пенсионных выплат для военнослужащих и судей, однако Верховная Рада приняла закон, который в 2017 году ограничит такие выплаты.