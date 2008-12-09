Ющенко в Вильнюсе подпишет документ о стратегическом сотрудничестве

Глава Украины Виктор Ющенко сегодня с краткосрочным визитом посетит Вильнюс, где встретится со своим литовским коллегой Валдасом Адамкусом и новым премьер-министром Андрюсом Кубилюсом, сообщает пресс-секретарь Президента Украины . В повестке однодневного визита широкий круг вопросов - от двусторонних отношений до евроатлантического сотрудничества. После встречи предполагается подписать документ, определяющий литовско-украинское стратегическое сотрудничество на 2009-2010 гг.

Во время визита большое внимание будет уделено энергетическому сотрудничеству двух стран в таких аспектах:

- Более действенное сотрудничество в рамках ЄАНТК (Евроазиатского нефтетранспортного коридора) на базе практической реализации проекта нефтетранспортного коридора Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск с возможным ответвлением на территорию Литвы

- Создание и наполнение действенными проектами Каспийско-Черноморско-Балтийского энерготранзитного пространства

- Сотрудничество в области электроэнергетики и развития альтернативных источников энергетики. Украинская сторона заинтересована в переводе в плоскость практического экспертного обсуждения вопроса о возможностях долгосрочного импорта Литвой электроэнергии из Украины.

Главный документ, который будет подписан во время визита, – Дорожная карта развития стратегического партнерства между Украиной и Литовской Республикой на 2009-2010 годы. В нем представлен алгоритм взаимодействия двух стран на ближайшую перспективу. В первую очередь – это поддержка европейской и евроатлантической интеграции Украины.