Зять Тимошенко приобрел у Власенко землю в Киевской области за 7,5 миллионов гривень

Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре деклараций, пишет Украинская правда.

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По данным реестра недвижимости, 14 ноября Артур Чечеткин приобрел 0,25 га земли в селе Великие Дмитровичи Киевской области. Ранее владельцем данного участка был Сергей Власенко. Участок свободен от застройки и предназначен под строительство жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений.

По информации кадастровой карты, соседний участок зарегистрирован на Владимира Яворивского, который был нардепом от "Батькивщины" в парламенте 6-7 созывов. Также рядом есть участок, собственником которого значится Петр Ющенко - брат экс-президента Виктора Ющенко.

Сергей Власенко был адвокатом Юлии Тимошенко по уголовному делу относительно газовых соглашений с Россией. Сейчас он депутат ВР от "Батькивщины".

Дочь Юлии Тимошенко Евгения стала женой одесского бизнесмена Артура Чечеткина 27 декабря 2014 года.

Как сообщал УНИАН, Власенко задекларировал за 2015 год в графе "подарки, призы, выигрыши" сумму в 1,5 млн грн.