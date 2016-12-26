Зять Тимошенко приобрел у Власенко землю в Киевской области за 7,5 миллионов гривень
Народный депутат фракции ВО "Батькивщина" Сергей Власенко получил 7,5 миллионов гривень от Артура Чечеткина, зятя Юлии Тимошенко, как доход от отчуждения недвижимого имущества.
Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре деклараций, пишет Украинская правда.
Читайте такжеТимошенко о своей декларации: кто думает, что у меня есть миллиарды, - ищите
По данным реестра недвижимости, 14 ноября Артур Чечеткин приобрел 0,25 га земли в селе Великие Дмитровичи Киевской области. Ранее владельцем данного участка был Сергей Власенко. Участок свободен от застройки и предназначен под строительство жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений.
По информации кадастровой карты, соседний участок зарегистрирован на Владимира Яворивского, который был нардепом от "Батькивщины" в парламенте 6-7 созывов. Также рядом есть участок, собственником которого значится Петр Ющенко - брат экс-президента Виктора Ющенко.
Сергей Власенко был адвокатом Юлии Тимошенко по уголовному делу относительно газовых соглашений с Россией. Сейчас он депутат ВР от "Батькивщины".
Дочь Юлии Тимошенко Евгения стала женой одесского бизнесмена Артура Чечеткина 27 декабря 2014 года.
Как сообщал УНИАН, Власенко задекларировал за 2015 год в графе "подарки, призы, выигрыши" сумму в 1,5 млн грн.