Регионал: Тимошенко чего хотела, того и добилась

На сегодняшний день ни Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, ни премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не заинтересованы в работе ВР Украины. так считает первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом нардеп-регионал заявил в интервью журналистам.

По его словам, «неработающий парламент выгоден как Президенту, так и премьер-министру Украины». А.ЕФРЕМОВ добавил, что министры правительства заинтересованы в том, чтобы не было контроля над их работой. «ТИМОШЕНКО чего хотела, того и добилась», то есть правительство остается сейчас неконтролируемым со стороны парламента, сказал А.ЕФРЕМОВ.