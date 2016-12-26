Несмотря на протесты, Валерия Лютого назначили главой полиции Черкасской области - СМИ

Об этом пишет издание "Інфоміст" со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Отмечается, что Лютого личному составу представил и.о. председателя Нацполиции Украины Вадим Троян в субботу, 24 декабря, во время заслушивания состояния некоторых уголовных производств в области.

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"Во время заслушивания было сообщено личному составу, что руководство Нацполиции приняло решение о назначении Лютого Валерия Васильевича руководителем Главного управления Нацполиции в Черкасской области", - сказал представитель полиции Дмитрий Грищенко.

По его словам, в ноябре приказ о назначении Лютого приостановили из-за того, что "возникли вопросы об одобрении назначения общественностью".

"После были проведены консультации с общественностью, после которых таки приняли решение, что Лютый будет возглавлять Главное управление Нацполиции в Черкасской области", – сказал представитель полиции.

На веб-странице полиции Черкасской области нет информации о назначении Валерия Лютого. Однако на сайте Национальной полиции фамилия Лютого есть в перечне руководителей областных управлений.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах несколько десятков активистов "штурмовали" областное управление Национальной полиции, требуя встречи с его новым руководителем.

Активисты утверждали, что Лютый, будучи руководителем полиции Кривого Рога, якобы способствовал фальсификации местных выборов. Также они уверяют, что летом полисмен показал крайне низкие результаты во время переаттестации, поэтому должен быть уволен из органов, а не «отправлен» в Черкасскую область.