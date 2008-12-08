«Порш Кайен» сбил двух людей: водитель был пьян

В Житомирской области вследствие ДТП погибли двое пешеходов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области, ДТП произошло вчера около 21 часа в Новоград-Волынском: автомобиль «Порш Кайен» возле нерегулированного пешеходного перехода насмерть сбил двух местных жителей - пенсионеров.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, которую расследует следственное управление УМВД Украины в Житомирской области.

Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 115 (задержание следователем подозреваемого в совершении преступления) Уголовно-процессуального кодекса Украины и находится в одном из медицинских учреждений под стражей.

По свидетельству очевидцев, на момент совершения ДТП задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.