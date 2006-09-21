Тимошенко обещает больше не медлить

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обещает больше не откладывать объявления о создании межфракционного объединения «Парламентская оппозиция».

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам она заявила, что это произойдет завтра, даже если «Наша Украина» до этого времени не определится - в оппозиции она или в коалиции.

Повторяя свою критику проекта госбюджета на 2007 год, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что общая позиция БЮТ и «Нашей Украины» по этому вопросу может стать началом совместной оппозиционной деятельности.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы БЮТ, “19 сентября в 12.00 часов в Верховной Раде Украины должно было состояться провозглашение объединенной парламентской оппозиции, однако руководство фракции „Наша Украина” предложило перенести подписание соглашения, поскольку до четверга “Наша Украина” должна принять решение о своем парламентском статусе”.

18 сентября БЮТ согласился на предложение фракции “Наша Украина” и перенес провозглашение межфракционного депутатского объединения оппозиции на пятницу, 22 сентября.