В антикризисной коалиции - пополнение

Народный депутат Геннадий САВОСИН, член фракции Социалистической партии Украины вошел в антикризисную коалицию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на утреннем заседании сообщил председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, Г.САВОСИН стал народным депутатом 14 сентября 2006 года по списку Социалистической партии Украины.