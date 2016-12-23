Кабмин ликвидировал департамент Нацполиции, который возглавлял скандальный Кива

Как сообщает Правительственный портал, это предусмотрено постановлением №981 от 30 ноября, опубликованном 22 декабря.

Согласно документу, Кабинет министров постановил ликвидировал как юридическое лицо публичного права Департамент противодействия наркопреступности как межрегиональный территориальный орган Национальной полиции.

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Одновременно Нацполиции вменено в обязанность обеспечить осуществление функций и полномочий ликвидируемого Департамента противодействия наркопреступности.

В сообщении к постановлению отмечается, что осуществление функций и полномочий данного Департамента будет возложено на соответствующие структурные подразделения, образованные в аппарате центрального органа управления Национальной полиции и ее территориальных органах.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о создании департамента противодействия наркопреступности 22 октября 2015 года. Тогда же Аваков объявил, что возглавит департамент Илья Кива.

19 мая Илью Киву уволили с поста начальника Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции и перевели на другую должность в МВД. Новым главой Депаратмента стал полковник Андрей Кихтенко.