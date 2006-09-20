Ющенко: курс на НАТО сменить невозможно

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что нет возможности изменить внешнеполитический курс государства относительно сотрудничества с НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Секретариате Президента после завершения заседания СНБО.

«Я не вижу ни возможности, ни логики изменения внешнеполитического курса по этому вопросу», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, он не хотел бы, чтобы сегодня Украина втягивалась в бессмысленную дискуссию относительно НАТО. Он заметил, что на сегодняшний день в повестке дня вопрос о членстве страны в НАТО не стоит. «Вопрос стоит: готова ли Украина перейти к следующему этапу сотрудничества с НАТО, который называется присоединение к Плану действий относительно членства», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, в таком режиме некоторые страны бывшей Югославии работают с НАТО уже 15 лет. Он отметил, что План действий относительно членства в НАТО требует от страны проводить такую внутреннюю политику, которая вывела бы на стандарты экономической, социальной и гуманитарной политики, после достижения которых может возникнуть вопрос рассмотрения членства Украины в НАТО по сути.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в Украине принят закон “Об основах национальной безопасности”, который предусматривает членство Украины в ЕС и НАТО, а также существуют решения СНБО и ряд постановлений правительства по этому вопросу. «Основы стратегии выписаны, и давайте не лукавить - национальный Универсал их закрепил», - сказал Президент.

В то же время он призвал некоторых политиков, которые комментируют в средствах массовой информации вопросы членства Украины в НАТО, не лукавить для «чистоты политической дискуссии». «Сейчас многие политики стали на порочный путь контролируемой дестабилизации и используют спекулятивные вещи, которые относятся не к национальной стратегии и не к насущным вопросам повестки дня», - сказал глава государства. По словам В.ЮЩЕНКА, сегодня стоит вопрос о том, «может ли киевская власть принять решение, обеспечивающее логику тех политических решений, которые были закреплены в законах Украины и решениях СНБО».