Почему Президент не назначает секретаря СНБО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны будет назначен после завершения организационной работы в Секретариате главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Секретариате Президента после завершения заседания СНБО, отвечая на вопрос, определился ли он с кандидатурой на должность секретаря СНБО.

«Сейчас мы заканчиваем организационную работу в Секретариате Президента, заканчиваем ключевые назначения, а уже потом возьмемся за организационную работу в СНБО», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В данное время исполняющим обязанности секретаря Совета национальной безопасности и обороны является Владимир ГОРБУЛИН.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября В.ЮЩЕНКО назначил на должность главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГУ, освободив от этой должности Олега РЫБАЧУКА.

Сегодня Президент назначил бывшего министра экономики Арсения ЯЦЕНЮКА первым заместителем главы Секретариата Президента Украины - Представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины и экс-министра транспорта и связи Виктора БОНДАРЯ - заместителем главы Секретариата Президента.