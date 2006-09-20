Президент назначил Рыбачука советником

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил Олега РЫБАЧУКА Советником Президента Украины (вне штата).

Документ обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября О.РЫБАЧУК был освобожден от должности главы Секретариата Президента Украины в связи с переходом на другую работу. О.РЫБАЧУК занимал эту должность с 14 октября 2005 г.