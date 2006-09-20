Блок Тимошенко меняет руководство Тернопольского горсовета

Депутаты Тернопольского городского совета сегодня на внеочередной сессии отменили свое решение от 11 августа, которым был утвержден персональный состав исполнительного комитета Тернопольского городского совета и заместителей городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовал 31 депутат из 51, зарегистрированного в зале, семеро воздержались.

С инициативой провести внеочередную сессию выступила фракция Блока Юлии Тимошенко в горсовете.

Народный депутат от БЮТ, председатель областной организации «Батьківщини» Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ во время своего выступления на сессии заявил, что члены его политической силы отмечают то, что членов исполкома избрали с нарушением закона. В частности, отметил он, проект решения о составе исполкома ставили на голосование три раза, пока за него не проголосовали.

Также бютовцы заявили, что данные из аудиозаписи сессии отличаются от стенографических данных и протоколов. Кроме того, председатель фракции БЮТ в городском совете Сергей КИРИК выразил сомнение в профессиональности отдельных членов исполкома, а также отметил отсутствие аргументов и объяснений, почему именно этих людей назначили на эти должности.

Вместе с этим городской председатель Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ обвинил бютовцев в том, что они не желают решать актуальные проблемы города, а вместо этого занимаются неконструктивным политиканством. Он отметил, что имеет право на протяжении пяти дней ветировать это решение депутатов.

При этом мэр выразил надежду, что до 28 сентября, когда должна состояться вторая сессия городского совета, переговоры с председателями фракций дадут свой результат, и депутатскому корпусу и руководству города удастся решить эту сложную ситуацию.