Василий Онопенко отказался быть депутатом

Народный депутат Украины из фракции Блока Юлии Тимошенко Василий ОНОПЕНКО, в соответствии со статьей 5 Закона Украины „О статусе судей”, подал заявление о сложении депутатских полномочий, чтобы приступить к выполнению обязанностей судьи Верховного Суда Украины.

Как сообщили УНИАН в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам правосудия, завтра заявление рассмотрит парламентский Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины.

Справка УНИАН. Заместитель председателя фракции БЮТ В.ОНОПЕНКО является членом Высшего совета юстиции (с мая 2000 года) и судьей Верховного Суда Украины (с октября 2002 г.).

В парламенте прошлого созыва председатель ВР Владимир ЛИТВИН уже обращался в суд относительно совместительства народного депутата и судьи ВСУ В.ОНОПЕНКО. Но, 4 апреля 2005 года В.ЛИТВИН сообщил, что Апелляционный суд города Киева установил, что никаких нарушений относительно несовместимости депутатского мандата с деятельностью Василия ОНОПЕНКО в должности судьи Верховного Суда Украины нет.

28 июля 2006 г. регламентный Комитет ВР рекомендовал председателю Верховной Рады Украины Александру МОРОЗУ обратиться в суд о досрочном прекращении полномочий народного депутата В.ОНОПЕНКО.