Блок Тимошенко за немедленное устранение посредников с газового рынка

Блок Юлии Тимошенко выступает за немедленное отстранение посредников от газового рынка Украины.

Об этом говорится в заявлении БЮТ, переданном УНИАН.

Учитывая заявления кампании “РосУкрЭнерго” о непоследовательности позиции Юлии ТИМОШЕНКО, БЮТ уполномочен заявить, что, “во-первых, Юлия ТИМОШЕНКО во время своего премьерства, а также Александр ТУРЧИНОВ, который в то время возглавлял СБУ, проводили расследование злоупотреблений на украинском газовом рынке, в том числе и в эпизодах, касающихся деятельности “РосУкрЭнерго”.

“Во-вторых, Юлия ТИМОШЕНКО, как и политическая сила, которую она возглавляет, выступала и выступает за отстранение спекулятивных и теневых посредников в системе газоснабжения Украины. Ю.ТИМОШЕНКО отстаивает немедленное возобновление прямых межправительственных соглашений между Украиной, Россией, Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном о снабжении газа в Украину”, - отмечается в заявлении БЮТ.

Также в документе отмечается, что “по определению мировой прессы и согласно выводов международных экспертов, компания “РосУкрЭнерго”, основанная ЯНУКОВИЧЕМ, КУЧМОЙ и БОЙКО, является непрозрачной структурой, сотрудничество с которой является нецелесообразным и вредным для Украины. По признанию экспертов, само присутствие “РосУкрЭнерго” на рынке Украины может свидетельствовать о коррумпированности правительства ЯНУКОВИЧА”.

По мнению БЮТ, “высказывания представителей “РосУкрЭнерго” относительно того, что их деятельность приносит пользу людям и государству, может быть расценена как исключительный цинизм. Поскольку именно из-за деятельности этого учреждения Украина переживает уже второй газовый кризис. Из-за деятельности “РосУкрЭнерго” невероятно возросли тарифы на коммунальные услуги в связи с повышением цены на газ, а население Украины вынуждено обслуживать теневой сектор экономики”.

Блок Юлии Тимошенко выступает за немедленное отстранение от украинского газового рынка теневых посредников, отмены завышенных цен на газ и возобновление межгосударственных контрактов.

Как сообщалось, сегодня представитель компании RosUkrEnergo заявил, что считает непоследовательной позицию Блока Юлии ТИМОШЕНКО (БЮТ), который требует прекратить деятельность компании.