Ющенко: исполнительная власть не борется с коррупционными схемами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО констатирует, что исполнительная власть не борется с коррупционными схемами в сфере земельных отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, это В.ЮЩЕНКО подчеркнул сегодня, выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

В частности, Президент отметил невыполнение предыдущих решений СНБО и соответствующих указов главы государства, направленных на детенизацию земельных отношений, в том числе в Автономной Республике Крым. Так, по его словам, не выполнен указ Президента о решении СНБО от 21 ноября 2005 года о состоянии соблюдения требований законодательства и мерах по повышению эффективности государственной политики в сфере регулирования земельных отношений, использования и охраны земель, который касался инвентаризации земель, отведения соответствующих зон, оценки, деления на части и тому подобное.

До сегодняшнего дня, отметил В.ЮЩЕНКО, не обеспечены разработка и утверждение, в соответствии с законодательством, порядок предоставления и изъятия земельных участков на Южном побережье Крыма.

«Можно хорошую экскурсию сделать: кому принадлежит земля в Крыму? Чьи частные проекты реализованы на Южном берегу Крыма? Убежден, что затягивание инвентаризации земель служит власти, власти выгодно это делать, она имеет прямое отношение к этому, поскольку там ее интересы», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил невыполнение предыдущих решений СНБО о природно-заповедном фонде. «Мы имеем 4% заповедного фонда – один из самых низких показателей в Европе. Почти год прошел – ничего не сделано, срок был 21 декабря 2005 года», - подчеркнул Президент, отметив, что в данном случае его слова адресованы Государственному комитету Украины по земельным ресурсам.

Такая ситуация, по словам В.ЮЩЕНКО, приводит к незаконному изъятию и предоставлению на Южном побережье Крыма особо ценных земельных участков заповедного фонда, оздоровительного и рекреационного назначения.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это ведет к ограничению доступа инвесторов на территорию Крыма. «Национальный инвестор туда боится идти – минное поле. Тогда приходит тень, за тенью приходит коррупция, за коррупцией приходит народный бунт любого населения», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что целью его сегодняшнего «послания» является - «разбудить власть». При этом он отметил: «Не является сложным вопрос «что делать?» С кем делать – это вопрос».

Также в перечне невыполненных задач В.ЮЩЕНКО назвал неготовность законопроекта о внесении изменений в Земельный кодекс Украины о расширении перечня особо ценных земель, в том числе Южного берега Крыма, хотя срок выполнения был 1 января 2006 года. «Пишем сами для себя», - резюмировал Президент, обращаясь к присутствующим правительственным чиновникам.

Также, по его словам, не разработаны методики определения ущерба, нанесенного земельным ресурсам в результате самовольного захвата земельных участков, их использования не по целевому назначению, снятие грунтового слоя без специальных разрешений, срок разработки которого истек 25 декабря 2005 года.

Кроме того, сказал В.ЮЩЕНКО, не решен вопрос относительно подчинения Государственной инспекции по контролю за использованием и охраной земель Министерству охраны природной окружающей среды. «Вместо этого Госкомзем ставит вопрос о внесении изменений в законодательные акты о введении центрального аппарата Государственной земинспекции как отдельного департамента в состав Госкомзема», - отметил В.ЮЩЕНКО, спросив при этом: «Нормально? Совет нацбезопасности принимает одно решение, а инициатива идет другая».

Также «не менее удивительным» В.ЮЩЕНКО назвал то, что до сих пор не обеспечена выдача государственных актов права собственности на землю владельцам сертификатов на право собственности на земельную долю. Президент подчеркнул, что эта работа должна была завершиться 1 апреля 2006 года и ведется уже со второго квартала 2000 года.

«Я спрашиваю: это для кого-то является проблемой, если мы действительно боремся против теневых схем в сфере земельных отношений?», - спросил В.ЮЩЕНКО, обращаясь к представителям центрального и крымского правительств, а также руководителям правоохранительных структур.