Кабмин назначил Титарчука заместителем министра экономразвития
17:45, 21 декабря 2016Политика
1681 0
Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 21 декабря, назначил экс-заместителя министра Кабинета министров Михаила Титарчука заместителем министра экономического развития и торговли Украины.
Титарчук юрист по образованию / facebook.com/Mikhail Titarchuk
Соответствующее решение озвучил первый вице-премьер-министр Степан Кубив.
Читайте такжеМинэкономразвития представило нового главу Госстата
По информации Минэкономразвития, Титарчук юрист по образованию, работал в ряде компаний, включая ГП «Украинская авиационная транспортная компания», Avicos Assurance Group: Avia-Leasing LTD, “SOREMI S.A. Республика Конго” и China National Gold & Gerald Metals Group. С сентября 2015 года - глава Белгород-Днестровской районной госадминистрации, с сентября 2016 года - заместитель министра Кабмина.
Как известно, ранее Кабинет министров Украины назначил заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова первым заместителем министра.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter