Кабмин назначил Титарчука заместителем министра экономразвития

Соответствующее решение озвучил первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

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По информации Минэкономразвития, Титарчук юрист по образованию, работал в ряде компаний, включая ГП «Украинская авиационная транспортная компания», Avicos Assurance Group: Avia-Leasing LTD, “SOREMI S.A. Республика Конго” и China National Gold & Gerald Metals Group. С сентября 2015 года - глава Белгород-Днестровской районной госадминистрации, с сентября 2016 года - заместитель министра Кабмина.

Как известно, ранее Кабинет министров Украины назначил заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова первым заместителем министра.