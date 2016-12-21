Кабмин поддержал назначение Максима Степанова главой Одесской ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

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"О назначении Степанова Максима Владимировича председателем Одесской областной государственной администрации по результатам конкурсного отбора", - сказал первый вице-премьер-министр Степан Кубов.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Михеил Саакашвили объявил о своей отставке с должности главы Одесской ОГА, которую он занимал с мая 2015 года.

9 ноября президент Саакашвили уволил с должности руководителя Одесской облгосадминистрации.

30 ноября Порошенко объявил конкурс на вакантную должность председателя Одесской ОГА.