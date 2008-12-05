У Ющенко уверены, что нерадивого судью настигнет возмездие

«Апелляционный суд перевел дело о досрочных выборах Верховной Рады Украины из юридической плоскости в политическую», - так прокомментировал сегодняшнее решение Киевского апелляционного административного суда по делу о досрочных выборах парламента руководитель Службы по представительству в судах Украины интересов Президента Украины и созданных им консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб Руслан КИРИЛЮК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, Р.КИРИЛЮК сообщил, что он откровенно удивлен сегодняшним решением Киевского апелляционного административного суда, который отменил по нововыявленным обстоятельствам собственное постановление об отмене печально известного постановления судьи Окружного административного суда города Киева В.КЕЛЕБЕРДЫ, которым было остановлено действие указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

«Никаких нововыявленных обстоятельств заявление представителей Блока Юлии Тимошенко не содержало. Указанные в нем доводы апелляционный суд исследовал при рассмотрении дела по существу и признал необоснованными. Единственная цель, которую преследовали представители БЮТ, обращаясь с этим абсурдным с юридической точки зрения заявлением, - это спасти от привлечения к ответственности В.КЕЛЕБЕРДУ», - заявил Р.КИРИЛЮК.

Однако он убежден, что сегодня у Высшего совета юстиции есть все основания для внесения Президенту Украины представления об освобождении судьи от должности за нарушение присяги. Постановление В.КЕЛЕБЕРДЫ об обеспечении иска БЮТ отменено председателем Окружного административного суда города Киева, то есть не является действующим, и это дает возможность членам Высшего совета юстиции дать ему надлежащую юридическую оценку. При этом незаконность постановления является настолько очевидной, что сомнений в самой оценке не возникает ни у кого, отмечает Р.КИРИЛЮК.

«Очень досадно, что политика продолжает превалировать в судах над юриспруденцией», - сказал Р.КИРИЛЮК.

Также он выразил уверенность в том, что попытки спасти нерадивого судью являются напрасными - справедливая ответственность неотвратима.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря Киевский апелляционный административный суд по заявлению БЮТ пересмотрел свое решение от 28 октября 2008 года, которым была удовлетворена жалоба Секретариата Президента Украины на постановление Окружного административного суда Киева об остановке избирательного процесса, и отменил его.

По словам народного депутата от Блока Юлии Тимошенко Владимира ПИЛИПЕНКО, одновременно этим же решением Апелляционный суд отказал Президенту Украины в удовлетворении его апелляции.

Как сообщалось, 10 октября 2008 года Окружной административный суд города Киева по иску БЮТ приостановил действие указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

В свою очередь Секретариат Президента обжаловал решение Окружного админсуда в Апелляционном административном суде столицы.

28 октября этот апелляционный админсуд своим решением отменил постановление Окружного административного суда Киева от 10 октября о приостановке действия указа Президента о роспуске ВР и назначении досрочных выборов и прекратил апелляционное производство по этому делу, удовлетворив жалобу Секретариата Президента.

В свою очередь Президент В.ЮЩЕНКО 10 октября приостановил свой указ о проведении досрочных выборов 7 декабря.