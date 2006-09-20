Бойко: Украина и Росия готовы к формализации отношений

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО считает, что Украина и Россия готовы к формализации отношений в энергетической сфере. Такое мнение Ю.БОЙКО выразил в канун визита премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Москву, сообщили УНИАН в пресс-службе Минтопэнерго.

По мнению министра, правительство В.ЯНУКОВИЧА получило тяжелое наследство относительно транзита всех энергоносителей, и в настоящий момент решает с российскими партнерами широкий круг вопросов энергетики.

«Это касается транзита и поставок газа, транзита и поставок нефти, вопросов, связанных с «Энергоатомом», - сказал он.

По словам министра, по всем проблемным вопросам сформированы рабочие группы. Некоторые из них уже работают, отдельные уже достигли конечных результатов, отдельные проблемы еще решаются.

«Все вопросы наших отношений были обсуждены нами во время наших встреч с российскими партнерами, и в пятницу планируется визит премьер-министра в Россию для переговоров с российским коллегой», - сказал Ю.БОЙКО.

«Нам известны проблемы в каждой сфере, нам понятны механизмы их решения, и есть понимание со стороны российской стороны. Я считаю, мы готовы к тому, чтобы на встрече премьер-министров в официальном формате формализировать наши отношения в договорах», - сказал он.

Министр сообщил, что в рамках визита премьера В.ЯНУКОВИЧА также будет вестись подготовка к заседанию комиссии «Ющенко-Путин», которое состоится осенью.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября в Москве премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует встретиться с главой российского правительства Михаилом ФРАДКОВЫМ и руководством «Газпрома».