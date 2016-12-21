Пусть эта страна горит огнем, я себе заработаю: Червоненко провалил конкурс на пост главы ОГА (видео)

Об этом сообщает 24 канал.

"Пусть эта страна горит огнем. Я себе заработаю", - сказал политик.

Червоненко утверждает, что знал правильные ответы на большинство вопросов, а тогда, когда не знал, ему на помощь могли бы прийти юридические управления.

«Они говорят, что не хватает баллов.. Я за страну расстроен, а не за это», - добавил он.

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Как известно, после того, как 7 ноября Михеил Саакашвили заявил о своей отставке, президент Украины Петр Порошенко объявил конкурс на вакантную должность председателя Одесской областной государственной администрации.

Конкурс на должность губернатора Одесской области выиграл директор государственного предприятия "Полиграфический комбинат" Украина "по изготовлению ценных бумаг" Максим Степанов .