Конкурсная комиссия выбрала нового главу Одесской области

Конкурсная комиссия избрала нового председателя Одесской областной государственной администрации, пишет «Громадське».

Отмечается, что в соответствии с решением комиссии, главой региона стал Максим Степанов – директор госпредприятия «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг.

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Напомним, 7 ноября председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что решил подать в отставку с занимаемой должности.

«Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки, и я не устану, пусть они не надеются, и пусть они только не рассчитывают избавиться от меня», - заявил Саакашвили.