Председатель Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО считает, что сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не может опираться на “Нашу Украину”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, об этом Ю.КОСТЕНКО заявил в прямом эфире Радио «Эра».

Он высказал мнение, что «кадровые изменения в Секретариате Президента – это лишь смена окружения, а не политики, и не повышение эффективности деятельности администрации Президента, потому что глава государства должен опираться не на самых преданных своих соратников, а на политические силы».

Лидер УНП отметил, что Президент «сегодня очень слаб не потому, что возле него нет сильных людей, а потому, что в ВР президентскую позицию не защищают 226 народных депутатов». Более того, подчеркнул он, «сегодня гарант Конституции не может рассчитывать на «Нашу Украину».

Опору В.ЮЩЕНКО, по мнению Ю.КОСТЕНКО, сегодня нужно создавать на основе Украинской народной партии. «Я не сторонник новых проектов. Был проект «Наша Украина», «ЗаЕда», «Единая Украина» - это все проекты, которые канули в вечность, и они никогда ничего не дадут. Нужно делать, как в Англии, шаг за шагом, - политическую силу, которая родилась в конце 80-х и называлась Народное Движение Украины (за перестройку), а сегодня это, по большей части, Украинская народная партия, эту политическую силу нужно развивать, помогать ей, чтобы в Украине встала мощная правоцентристская сила. Это главная политическая задача для Президента ЮЩЕНКО. Президент может изменить ситуацию, если он сформирует команду, которая профессионально будет оппонировать деятельности ЯНУКОВИЧА и его команды», - отметил лидер УНП.

Кроме того, Ю.КОСТЕНКО считает нереальным план лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО устранить за семь-восемь месяцев команду премьера Виктора ЯНУКОВИЧА. Лидер УНП подчеркнул, что он не видит сегодня способов устранения Партии регионов от власти. «В парламенте Партия регионов полностью контролирует не то что 226 голосов, думаю, скоро и до 300 дойдет. Следовательно, никакое решение ВР принять относительно этого не сможет. К тому же, согласно конституционным изменениям, теперь правительство подотчетно парламенту, то есть, парламент его отправляет в отставку, а не Президент, как это было в прошлом году», - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Лидер УНП порекомендовал Ю.ТИМОШЕНКО создать профессиональную оппозицию, говорить о своей программе и недостатках политики новой команды.