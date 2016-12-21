Верхняя палата парламента Нидерландов поддержит Соглашение об ассоциации с Украиной – СМИ

Об этом сообщил во вторник вечером местный телеканал Telegraaf.

По информации инсайдеров, в нижней палате парламента выступают против декларации христианско-демократического призыва относительно соглашения с Украиной, но в верхней палате ситуация отличается. Там, по словам источников телеканала, безусловно, правительство получит поддержку.

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Как сообщал УНИАН, 16 декабря правительство Нидерландов одобрило законопроект, необходимый для ратификации парламентом ассоциации Украина-ЕС.

По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, этот законопроект еще должны утвердить Палата представителей и Сенат Нидерландов. Одобрение этого законопроекта произошло на следующий день после того, как лидеры ЕС согласились на требования Нидерландов об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В частности, они касаются того, что Украина не получит автоматически членство в ЕС, не будет военного сотрудничества, и что украинцы не смогут быстро начать работать в ЕС.