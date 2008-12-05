Янукович сегодня - в Армении

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня находится с рабочей поездкой в Республике Армения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, В.ЯНУКОВИЧ по приглашению руководителей Армении примет участие в мероприятиях, приуроченных 20-й годовщине Спитакского землетрясения в Спитаке и Гюмри (бывшем Ленинакане). 20 лет назад, 7 декабря 1988 года, произошло катастрофическое землетрясение в Армении, которое практически до основания разрушило эти два города.

20 лет назад В.ЯНУКОВИЧ работал генеральным директором крупного производственного объединения "Донбасстрансремонт", на котором работало более 30 тысяч человек.

Имея большой опыт работы в экстремальных условиях, полученный, в частности, на работах по ликвидации последствий аварий на шахтах и в целом в горной промышленности, В.ЯНУКОВИЧ принимал активное участие в оказании помощи пострадавшим от землетрясения. Под его руководством происходили комплектация спасательных отрядов и строительных подразделений, организация их работы на месте аварии, обеспечение работ по ликвидации последствий землетрясения необходимыми материалами и механизмами.

Сам В.ЯНУКОВИЧ принимал активное участие в разработке и осуществлении оперативных мероприятий по оказанию необходимой помощи людям.

В Ереване запланированы встречи В.ЯНУКОВИЧА с Президентом Армении Сержем САРГСЯНОМ и экс-Президентом Армении Робертом КОЧАРЯНОМ.

Также в ходе поездки запланировано общение В.ЯНУКОВИЧА с прессой.