После полуночи заседания ВР еще не продолжилось
Ровно в 00:00, как это предполагалось ранее, заседание ВР не продолжилось.
Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 00:10 в сессионном зале находится около 70-80 народных депутатов, однако их количество постоянно меняется, поскольку они выходят и заходят в зал.
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Руководства парламента нет на их рабочих местах.
По словам первого заместителя главы Верховной Рады Ирины Геращенко, заседание Верховной Рады Украины продолжится в 00:35.
Она отметила, что пока еще продолжается совещание у председателя парламента и заседание бюджетного комитета.
Так, пояснила депутат, перерыв продлен и заседание начнется в 00:35.
Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил перерыв в работе парламента до полуночи.
Он отметил, что за время перерыва завершится подготовка законопроекта №5368 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине, а бюджетный комитет уже имеет достаточную законодательную базу, чтобы за этот перерыв готовить к рассмотрению Госбюджет-2017.
Кроме того, после перерыва парламент должен рассмотреть и проект закона о Высшем совете правосудия (№5180).