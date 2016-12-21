После полуночи заседания ВР еще не продолжилось

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 00:10 в сессионном зале находится около 70-80 народных депутатов, однако их количество постоянно меняется, поскольку они выходят и заходят в зал.

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Руководства парламента нет на их рабочих местах.

По словам первого заместителя главы Верховной Рады Ирины Геращенко, заседание Верховной Рады Украины продолжится в 00:35.

Она отметила, что пока еще продолжается совещание у председателя парламента и заседание бюджетного комитета.

Так, пояснила депутат, перерыв продлен и заседание начнется в 00:35.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил перерыв в работе парламента до полуночи.

Он отметил, что за время перерыва завершится подготовка законопроекта №5368 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине, а бюджетный комитет уже имеет достаточную законодательную базу, чтобы за этот перерыв готовить к рассмотрению Госбюджет-2017.

Кроме того, после перерыва парламент должен рассмотреть и проект закона о Высшем совете правосудия (№5180).