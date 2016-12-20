Более 60 членов ПАСЕ высказались против восстановления прав российской делегации

Об этом народный депутат сообщил в социальной сети Facebook.

"Более 60 делегатов ПАСЕ высказались против полного восстановления делегации РФ в правах до выполнения Россией главных пунктов резолюций Ассамблеи", - сообщил Арьев.

Как сказано на сайте ПАСЕ, в письменной декларации No. 621 (Doc. 14223) от 20 декабря 2016 года стоят подписи 66 парламентариев из разных стран, в том числе из Швеции, Польши, Германии, Венгрии, Турции, Португалии, Эстонии, Латвии, Франции, Ирландии и других.

В декларации сказано, что в 2014-2015 годах после незаконной аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе, ПАСЕ приостановила определенные полномочия российской делегации и предложила четко определенный перечень требований, в соответствии с которыми решение о приостановлении полномочий российской делегации может быть пересмотрено.

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В частности, напоминается, что, в соответствии с резолюциями 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015), Парламентская ассамблея настоятельно призвала российские власти отменить незаконную аннексию Крыма, воздержаться от осуществления притеснений крымских татар, полностью выполнить Минские соглашения, вывести все войска с территории Украины, полностью сотрудничать в расследовании сбивания «Боинга» (рейс MH17), обеспечить возможность для постоянного контроля Украины на российско-украинской границе, освободить всех заложников, пленных войны и незаконно удерживаемых лиц.

В этой связи сказано, что Россия не выполнила ни одно из перечисленных требований. Также отмечается, что, кроме того, РФ в нарушение международного права провела и незаконно организовала выборы в Крыму в Государственную думу.

"Мы решительно убеждены, что позиция Ассамблеи в отношении российской делегации должна согласовываться и основываться на вышеупомянутых резолюциях. В противном случае Ассамблея практически признает свою неспособность обеспечить свой авторитет в Европе и за ее пределами", - говорится в декларации.