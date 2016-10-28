Посол рассказал о причинах неучастия делегации Грузии при голосовании за резолюции ПАСЕ по Украине

Посол Грузии в Украине Михеил Уклеба рассказал о причинах неучастия делегации Грузии при голосовании за резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время презентации исследования «Аудит внешней политики: Украина-Молдова», представленного Институтом мировой политики.

Дипломат отметил, что в информационном пространстве искусственно подогревается тема, что Грузия не голосовала за резолюцию ПАСЕ по Украине. "Почему-то шум идет против грузинской делегации. Никто не говорит, что в ПАСЕ 324 депутата (которые могут проголосовать - УНИАН). Там целые страны не проголосовали. Никто не называет остальные страны, никто не называет других (депутатов)", - заявил Уклеба.

Как рассказал посол, в Грузии 8 октября прошли парламентские выборы, но также ожидается, что еще в отдельных мажоритарных округах пройдет второй тур выборов. "В связи с этим наша делегация не полностью присутствовала в Страсбурге на Парламентской ассамблее Совета Европы. Из пяти депутатов только присутствовали два депутата из партии "Мечта". Не присутствовал республиканец (Республиканская партия Грузии - УНИАН), не присутствовал свободный демократ (партия «Наша Грузия - Свободные демократы»), не присутствовало национальное движение («Единое национальное движение»). Присутствовали вообще четыре депутата, но вы знаете, есть дублеры, и есть основной состав. В голосовании могли только принять два депутата, не четыре, потому что они все были из одной партии", - пояснил посол.

При этом Уклеба добавил, что, когда на уровне комитета рассматривался вопрос Украины, Грузия поддержала все замечания украинской делегации и полностью поддержала резолюцию в целом.

Вместе с тем, дипломат пояснил, что грузинская делегация также не принимала участия в голосовании за резолюцию Украины в ПАСЕ из-за "плохой коммуникации". По его словам, когда в ПАСЕ рассматривается важная резолюция, представители одной страны должны подходить к представителям другой и сообщить время рассмотрения документа. "Там же много резолюций рассматривается, вы не думайте, что только украинская резолюция, и все ждут эту украинскую резолюцию. Вы должны, мы вас просим, дорогие, чтобы вы присутствовали, даже не просим, а надеемся, что вы придете и проголосуете", - сказал Уклеба.

Таким образом, по его словам, представители грузинской делегации не были предупреждены о времени рассмотрения резолюции. Вместе с тем, посол добавил, что во время принятия резолюции грузинская делегация встречалась с руководителем комитета швейцарско-грузинской дружбы. "Знаете, почему плохая коммуникация? Потому что руководитель вашей парламентской делегации товарищ Арьев после первого тура выборов (в Грузии) назвал победившую партию – знаете, как он назвал? - это партия не Мечты («Грузинская мечта — Демократическая Грузия» - УНИАН), а партия "кошмара". Понимаете? Конечно, когда руководитель делегации говорит, что это партия "кошмара", как он может подойти к депутатам партии "кошмара" и сказать, знаете, дорогие друзья, поддержите нас... Они поддержали в комитете, "кошмар" поддержал в комитете Украину", - пояснил посол.

При этом он добавил, что Грузия заняла 16-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business по ведению легкости бизнеса. "Вот когда вы догоните Грузию по ведению легкости бизнеса, вот тогда вы можете сказать, что это "кошмар", - заявил Уклеба.

Ранее экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакваралидзе на своей странице в социальной сети Facebook написал, что грузинская делегация не поддержала принятые в ПАСЕ резолюции по Украине. 12 октября ПАСЕ приняла две резолюции в поддержку Украины. Она призвала к продлению санкций против РФ до восстановления суверенитета Украины и не признала результаты выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму. Кроме того, в ПАСЕ считают, что выборы в Госдуму "бросают тень" на легитимность парламента РФ.