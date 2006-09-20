Наша Украина возмутилась Верховной Радой

Фракция “Наша Украина” считает, что постановление Верховной Рады о поддержке позиции премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно вступления Украины в НАТО не только противоречит положениям Универсала национального единства, но и грубо нарушает Конституцию Украины и действующее законодательство.

Об этом говорится в заявлении фракции “Наша Украина”, обнародованной на ее официальном сайте.

Конституцией Украины предусмотрено, что принципы внешней и внутренней политики определяются парламентом, а руководство внешнеполитической деятельностью осуществляет Президент Украины, напоминается в документе.

“Наша Украина” отмечает, что Верховная Рада Украины в июне 2003 года определила в Законе Украины “О принципах национальной безопасности Украины” как основе внешнеполитической стратегии государства “Обеспечение полноправного участия Украины в общеевропейской и региональных системах коллективной безопасности, приобретения членства в ... Организации Североатлантического договора”.

“За данный закон в парламенте предыдущего созыва почти в полном составе проголосовала и фракция Партии регионов», - отмечается в заявлении фракции.

“Наша Украина” также обращает внимание, что обязательность проведения референдума относительно вступления в НАТО не предусмотрено ни одним законодательным актом, а является предметом политических договоренностей, закрепленных в Универсале национального единства.

Члены фракции “Наша Украина” отмечают, что не против проведения такого референдума. “Однако, как и предусмотрено Универсалом национального единства, он должен состояться только после выполнения всех необходимых процедур, в том числе и Плана действий относительно обретения членства в НАТО”, - отмечает “Наша Украина”.

В связи с этим члены фракции призывают провести срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором рассмотреть вопрос выполнения Закона Украины “О принципах национальной безопасности” и определиться относительно дальнейших действий присоединения Украины к Плану действий по обретению членства в Организации Североатлантического договора.

Как сообщал УНИАН, выступая 14 сентября на заседании Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе, В.ЯНУКОВИЧ отделил вопрос о членстве в НАТО от “нормального взаимовыгодного сотрудничества” с Альянсом. Как отметил премьер, “мы достигли главного – отделили вопрос о членстве в НАТО от нормального взаимовыгодного сотрудничества с Альянсом. Это ключевой ориентир для дальнейшей работы правительства в направлении отношений с Альянсом. Отныне вопрос о вхождении Украины в НАТО будет решаться на общенациональном референдуме. Время покажет, когда возникнет необходимость его проведения”.

В то же время после заседания В.ЯНУКОВИЧ заявил о неготовности Украины начинать выполнение Плана действий для получения членства в НАТО. «Мы объяснили, что из-за политической ситуации в Украине мы должны взять паузу. Придет время, когда будет принято окончательное решение», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

19 сентября Верховная Рада поддержала позицию премьер-министра В.ЯНУКОВИЧА, высказанную им 14 сентября в Брюсселе, относительно взаимовыгодного сотрудничества “Украина-НАТО”.

Сегодня Кабинет Министров Украины также поддержал позицию премьер-министра Украины В.ЯНУКОВИЧА относительно НАТО.