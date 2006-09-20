Ющенко проводит заседание СНБО

Под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Киеве проходит заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, в котором принимают участие премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, члены правительства, представители правительства АРК, руководители силовых структур и другие должностные лица.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО, открывая заседание, отметил, что два ключевых вопроса, которые сегодня должны быть рассмотрены на СНБО, - это общественная ситуация в Крыму и вопросы, связанные с государственным бюджетом Украины на 2007 год с точки зрения обеспечения национальной безопасности и обороны государства.

Также, по словам В.ЮЩЕНКО, на заседании будут рассмотрены еще два вопроса из разряда «разное».

В своем вступительном слове В.ЮЩЕНКО раскритиковал действия как центральной, так и местной крымской власти в контексте обеспечения стабильности на полуострове, а также в контексте урегулирования земельного вопроса в АРК.

В.ЮЩЕНКО несколько раз отметил отсутствие политической воли у представителей как центральной, так и местной власти при решении проблемных вопросов в Крыму.