О чем мечтает сын Черновецкого

Наибольшей страстью Степана Черновецкого были и остаются машины. Об этом сын киевского мэра рассказал в интервью журналу "Контракты".

Впрочем, кроме машин, Черновецкий-младший также любит спорт: занимается боксом, играет в теннис. Относительно ночных заведений – отдает преимущество клубу "Декаданс": "Там сервис красив, готовят неплохо. Но я там бываю редко, а если и бываю, то долго не засиживаюсь, поскольку рано встаю".

"Высыпаюсь только в выходные, сплю часов до двух после обеда. Вообще, к еде непритязательный, с удовольствием ужинаю дома. Просто сейчас, когда жена беременна, не хочется создавать ей лишних забот, поэтому питаюсь в ресторанах", - прибавил он.

Совсем недавно Степан купил себе Porshe, а жене - внедорожник Mercedes за 160 тыс. евро, который пригонят в октябре. "Женщины, как правило, неуверенно пилотируют, поэтому я купил ей автомобиль, который легко преодолевает бровки и безопасный при заносах", - объяснил он.

Однако основной мечтой Черновецкого-младшого является дом: "Сейчас хочу заработать на дом, пока не хватает... Года через три куплю участок на берегу Днепра и построю".

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