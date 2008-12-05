Азаров предлагает проверить деятельность Нацбанка

Проект постановления зарегистрирован в ВР

Народный депутат Украины Николай АЗАРОВ (Партия регионов) предлагает Верховной Раде создать Временную следственную комиссию по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса. Соответствующий проект постановления зарегистрирован 4 декабря в ВР, сообщается на официальном сайте парламента.

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