Азаров предлагает проверить деятельность Нацбанка
06:53, 05 декабря 2008Политика
2127 0
Проект постановления зарегистрирован в ВР
Народный депутат Украины Николай АЗАРОВ (Партия регионов) предлагает Верховной Раде создать Временную следственную комиссию по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса.
Соответствующий проект постановления зарегистрирован 4 декабря в ВР, сообщается на официальном сайте парламента.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter