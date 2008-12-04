Двое бютовцев на сделку с Партией регионов не пойдут

Народные депутаты Украины от БЮТ Геннадий ЗАДЫРКО и Владимир КАПЛИЕНКО заявляют, что «ни при каких условиях» не подпишут соглашение на создание парламентской коалиции БЮТ с Партией регионов.

Об этом по телефону корреспонденту УНИАН сообщил Г.ЗАДЫРКО.

Он сказал, что сегодня на утреннем заседании фракции он и В.КАПЛИЕНКО предупредили своих однопартийцев, что они «ни при каких условиях» не станут подписывать коалиционное соглашение с Партией регионов, потому что считают это «противоестественным».

«Мы считаем, что избиратели в 2007 году (на досрочных выборах в Верховную Раду – УНИАН) отдали свои голоса за нашу политическую силу, тем самым оказав свое доверие, поэтому, подписав данное соглашение, мы предадим, прежде всего, их интересы», - сказал в свою очередь Г.ЗАДЫРКО.

Он подчеркнул, что сегодня «тяжело представить, как можно, идя четыре года под лозунгами борьбы с Партией регионов, слиться с ней сейчас в борьбе за власть».

«Ведь только жаждой власти можно объяснить противоестественную коалицию Блока Юлии Тимошенко, который шел на выборы под демократическими лозунгами, и Партии регионов, олигархическую суть которой никто не опровергает», - сказал Г.ЗАДЫРКО.

Он отметил, что говорит это не только от своего имени, но и от имени депутата Владимира КАПЛИЕНКО.

На вопрос, может ли за этим заявлением последовать уход из фракции БЮТ, Г.ЗАДЫРКО сказал: «Из фракции никто выходить не будет».