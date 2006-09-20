Затулин рвется в Украину

5 октября Шевченковский районный суд Киева начнет рассмотрение жалобы директора Института стран СНГ, депутата Государственной думы России Константина ЗАТУЛИНА на запрещение его въезда на территорию Украины.

Как сообщил УНИАН адвокат К.ЗАТУЛИНА Андрей ФЕДУР, 18 сентября Шевченковский райсуд столицы открыл административное осуществление по жалобе его подзащитного.

«Я получил повестку для ЗАТУЛИНА (явиться на судебное заседание – УНИАН). Я ему уже передал ее», - сказал А.ФЕДУР. При этом он отметил, что суд признал обязательность присутствия в судебном заседании сторон, то есть, как отметил А.ФЕДУР, в зале суда должны присутствовать представители от СБУ, на действия которой подана жалоба, а также «ЗАТУЛИН лично».

По словам А.ФЕДУРА, он и по-прежнему считает, что СБУ незаконно запретила К.ЗАТУЛИНУ въезд в Украину.

5 октября коллегия судей Шевченковского райсуда должна начать рассмотрение жалобы в 11.30.

Как сообщал УНИАН, 3 июня СБУ приняла решение запретить въезд в Украину депутату Госдумы России К.ЗАТУЛИНУ, который принимал участие в акциях протеста против проведения международных военных учений в Феодосии. СБУ мотивировала это решение действиями и поступками К.ЗАТУЛИНА, направленными на разрушение целостности государства Украины.

У августа К.ЗАТУЛИН через своего адвоката Андрея ФЕДУРА обратился с иском в Шевченковский райсуд Киева, в котором требует отменить решение СБУ о запрещении ему въезда в Украину как «нежелательной персоне».