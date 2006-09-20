Тимошенко думает, что Януковичу бюджет писала Анна Ахметова

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО называет поданный правительством проект государственного бюджета на 2007 год угрозой национальной безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Верховной Раде.

По словам лидера БЮТ, ее фракция в совершенстве изучила поданный правительством проект госбюджета. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, фракция БЮТ внесла более 500 предложений к этому проекту.

Ю.ТИМОШЕНКО жестко раскритиковала подготовленный Кабинетом министров проект бюджета. «Это самый непрофессиональный бюджет самого непрофессионального правительства. Эти цифры угрожают национальной безопасности Украины», - сказала она.

По ее словам, правительственный проект бюджета-2007 сформирован под лозунгом «Тень возвращается». Аналитики БЮТ разобрали заключенный в проекте бюджета негатив на 21 пункт, который Ю.ТИМОШЕНКО педантично огласила со своими комментариями.

В частности, по ее словам, в 16 статьях проекта бюджета увеличивается давление на предпринимателей. Также зафиксирован рекордный дефицит бюджета - 2,6% ВВП. Как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, таким образом правительство переходит к государственному заимствованию, а это означает, что на 5 млрд. грн. увеличится государственный долг Украины.

По словам лидера БЮТ, Партия регионов благодаря этому бюджету для своих структур будет предоставлять государственные гарантии, что сформирует скрытый государственный долг.

Кроме того, среди негативов Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что возобновится деятельность свободных экономических зон. По ее словам, благодаря этому доходы уменьшатся на 7 млрд. грн., а предприниматели в пределами СЭЗ окажутся в лучшем конкурентном положении.

Ю.ТИМОШЕНКО обвинила Партию регионов в назначении на должности руководителей государственных корпораций исключительно своих представителей. Таким образом, по ее мнению, государственные финансы будут направляться на “отмывание средств” через определенные схемы.

Как сказала лидер БЮТ, в случае принятия бюджета правительство без конкурса сможет определять монопольных поставщиков газа, что, по ее словам, приведет к тому, что государственная корпорация «Нафтогаз Украины» будет отстранена от этого процесса.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в три раза вырастут пошлины на импортные нефтепродукты. Она отметила, что цены на бензин будет формировать не мировой рынок, а украинские монополии.

По ее словам, этим проектом бюджета предусматривается увеличение зарплат всего на 7,9%, тогда как цены вырастут намного больше.

Кроме того, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, «в бюджете нет ни одной гривни на рост пенсии”. По ее словам, расходы проекта госбюджета на Пенсионный фонд будут уменьшены на 5 млрд. грн.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, запланирована передача пенсионных накоплений бюджетников частному банку. При этом "подпольным" остается и порядок выбора банка, и нет никакой гарантии, что пенсионные накопления у частной структуры попросту не пропадут.

Также лидер БЮТ подчеркнула, что правительственным проектом бюджета не предусмотрено возвращение сбережений, замороженных на счетах Ощадбанка .

В то же время, по ее словам, на обслуживание своей деятельности правительство увеличивает расходы на 46%. В частности на содержание самого Кабмина - в 8 раз, министерства финансов - в 8 раз, министерства экономики и министерства строительства и архитектуры - в 4 раза.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что правительство «абсолютно не владеет ситуацией в стране», поскольку в проекте бюджета содержится множество арифметических ошибок. «Этот бюджет, по-видимому, составляли гулаки-артемовские и анны ахметовы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ отметила, что ее фракция внесла проект постановления о возвращении этого проекта бюджета на доработку. Она подчеркнула, что в случае принятия правительственного варианта бюджета-2007 БЮТ будет просить Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО применить право вето.