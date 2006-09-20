Кушнарев обручился, но еще не знает, будет ли свадьба

Народный депутат из фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ считает, что до конца следующей недели будет поставлена окончательная точка в переговорах относительно расширения коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Е.КУШНАРЕВ заметил, что на сегодняшний день не определены сроки завершения переговоров по этому вопросу.

Но, по словам Е.КУШНАРЕВА, уже “вызревает понимание, что нужно сказать или «да», или «нет». “Потому что бесконечными переговоры не могут быть. Потому что обручились, и когда-то должна быть либо свадьба, либо отказ от намерений. Нельзя всю жизнь быть помолвленными”, - сказал Е.КУШНАРЕВ. По его словам, гражданский брак не имеет никаких формальных обязательств, тогда как коалиция и «Наша Украина» пытаются найти формулу, где будет взаимная ответственность.

Е.КУШНАРЕВ подчеркнул, что пока что официального решения о том, сколько будут длиться переговоры еще нет, но, судя из заявлений лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА о необходимости поставить точку в этом вопросе, поскольку неопределенность мешает работать, долго затягиваться переговоры не будут. По мнению Е.КУШНАРЕВА, у сторон есть шанс до конца следующей недели.

Он заметил, что уже сегодня стороны имеют разногласия относительно кандидатуры на должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций. Е.КУШНАРЕВ напомнил, что эта должность является квотой «Нашей Украины», но если она откажется от участия в коалиции, то возникает вопрос, почему эта должность должна оставаться по ее квоте. «Это первая ласточка, которая уже требует определенности в наших отношениях», - сказал депутат.

Комментируя ход переговоров о расширении коалиции, Е.КУШНАРЕВ отметил, что сегодня продолжается работа над поиском согласованных формулировок текста.

Отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что «Наша Украина» требует от Партии регионов договариваться с коммунистами самостоятельно, поскольку «Наша Украина» не может найти общий язык с КПУ по ряду вопросов, Е.КУШНАРЕВ заметил, что сегодня не секрет, что больше всего разногласий возникает именно между «Нашей Украиной» и коммунистами. Он напомнил, что коммунисты, в отличие от Партии регионов, подписали Универсал национального единства с оговорками по шести пунктам. «Поэтому, действительно, нам с «Нашей Украиной» особенно спорить не о чем, мы формулировку давно с ними согласовали, а вот с коммунистами – они позицию общую пока найти не могут», - сказал депутат. Он уточнил, что разногласия касаются вопроса вступления Украины в НАТО, языкового вопроса, отношений с Россией и перспектив вхождения Украины в ЕЭП, вопроса церкви, вопроса частной собственности на землю и вступления в ВТО.

Комментируя заявление лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО, который назвал переговоры коалиции с «Нашей Украиной» бесперспективными, Е.КУШНАРЕВ заметил, что, скорее всего, П.СИМОНЕНКО не верит в успешность переговоров, поскольку знает, что коммунисты не пойдут на уступки, которых требует «Наша Украина», а в таком случае «Наша Украина» не пойдет в коалицию. «По-видимому, он (П.СИМОНЕНКО - УНИАН) считает, что это тупиковый путь, но это его позиция, и тяжело ее комментировать», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

По его мнению, успех переговоров будет зависеть от степени компромисса, на который способна «Наша Украина». «Их попытки любой ценой навязать нам формулировки, которые устраивают их. Они натолкнутся на невосприятие, если они гибче подойдут… Вообще, я не раз говорил, что по ряду пунктов найти сегодня согласованные формулировки не удастся», - сказал Е.КУШНАРЕВ, высказав предложение подписать коалиционное соглашение с несколькими – двумя, максимум, четырьмя пунктами, по которым нет согласия, и честно признаться общественности, что по этим пунктам коалиция продолжит дискуссию.

В то же время Е.КУШНАРЕВ в очередной раз подчеркнул, что об исключении коммунистов из коалиции не может быть и речи.