Государство будет продавать свою собственность вместе с землей

Кабинет Министров на своем сегодняшнем заседании утвердил порядок продажи предприятий из государственной собственности вместе с землей, на которой они находятся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК.

Она отметила, что отныне все объекты госсобственности будут продаваться вместе с земельными участками. Председатель ФГИУ не предоставила других деталей.