Государство будет продавать свою собственность вместе с землей
13:16, 20 сентября 2006Политика
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Порядок утвердил Кабмин
Кабинет Министров на своем сегодняшнем заседании утвердил порядок продажи предприятий из государственной собственности вместе с землей, на которой они находятся.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК.
Она отметила, что отныне все объекты госсобственности будут продаваться вместе с земельными участками. Председатель ФГИУ не предоставила других деталей.
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