”Бедный” Симоненко заглянул в карман к Балоге

Лидер коммунистов Петр СИМОНЕНКО убежден, что рассмотрение проекта государственного бюджета на 2007 год в Верховной Раде не расколет коалицию (рассмотрение запланировано на 21 сентября – УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, объясняя свое выступление с парламентской трибуны, в котором он подверг критике положения проекта закона о государственном бюджете, в том числе и предложение об ограничении выплат за рождение ребенка, и потребовал исключить эту норму из проекта.

По словам П.СИМОНЕНКО, естественно, когда коалиция обсуждает проект документа и принимает согласованное решение. «Мы должны показать, как представители народа, работая над бюджетом, совместно определят, какие приоритеты мы оставим», - сказал он, добавив, что необходимо согласиться с тем, что на всех средств не хватит. Но П.СИМОНЕНКО убежден, что людям нужно откровенно сказать, какие программы можно будет профинансировать в следующем году в полном объеме, чтобы стабилизировать ситуацию.

По убеждению лидера КПУ, это успокоит людей, если они будут знать, какие проблемы будут решаться в первую очередь, какие коалиция будет решать в последующие годы. «Это будет честная политика. Но прежде чем это сказать, нужно все сделать с наведением порядка в государстве, в той же финансовой сфере», - сказал он.

Для П.СИМОНЕНКО остается не понятным использование большого объема средств на финансирование Секретариата Президента. «Нужно сегодня подумать, какую заработную плату платят сейчас госслужащим… Заслужено ли они получают по 20 тыс. грн. заработной платы, когда средняя заработная плата по Украине 1 тыс. 600 грн. У меня есть вопрос», - сказал П.СИМОНЕНКО, добавив, что сегодня также необходимо определиться относительно льгот для определенных категорий, в частности, народных депутатов, государственных служащих, которые работают в Секретариате Президента, в Кабинете министров.