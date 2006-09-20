Янукович еще ни разу не был в кабинете Ющенко

Премьер-министр Украины Виктор Янукович дал интервью европейским медиа Би-Би-си, “Файненшл Таймс”, “Ди Вельт”, “Франс Пресс”. Разговор происходил в рабочем кабинете премьера и корреспонденты обратили внимание на портрет Президента:

Вопрос: Портрет президента Ющенко в вашем кабинете повесили вы, или он остался от предшественников?

В. Янукович: На этом месте, что вы видите, повесил я (напротив входных дверей – Би-Би-Си). Он был немного скрыт в другом месте, за цветами, не очень видно. Теперь все, кто заходит, видят портрет главы государства.

Вопрос: А чей портрет висит в кабинете Президента?

В. Янукович: Вы знаете, я, кстати, ни разу еще не был в кабинете Президента. Пока еще.