Регионалы отстранились от Нашей Украины

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Анатолий МАТВИЕНКО заявляет, что Партия регионов отстранилась от поиска компромиссов в коалиционных переговорах.

Как сообщается на официальном сайте “Нашей Украины”, А.МАТВИЕНКО, комментируя вчерашнее заседание рабочей группы о создания коалиции, рассказал: “Вчера, например, на переговорах коммунисты выдвинули принципиальное требование - вычеркнуть все принципиальные моменты, которые есть в Универсале, – вопросы языка, НАТО, евроинтеграции и тому подобное. А регионалы демонстративно отстранились от поиска компромисса и заявили, чтобы мы сами договаривались с коммунистами. Но как же договариваться с людьми, которые смотрят в другую сторону”.

По его словам, после принятия вчера Верховной Радой печальноизвестного постановления по НАТО и принятия изменений в Регламент ВР все указывает на то, что события разворачиваются в направлении самоизоляции антикризисной коалиции. “Возможно, это сознательный шаг, инициаторами которого являются коммунисты, которые пытаются не потерять свою золотую акцию в так называемой антикризисной коалиции. Или – что вероятнее - это делают регионалы руками коммунистов”, - считает А.МАТВИЕНКО.

Он отметил, что “сегодня-завтра еще будут проводиться переговоры, но набиваться в среду, которая нас не понимает, мы не будем”.

Депутат также выразил сожаление, что в случае несоздания Коалиции национального единства “теряется платформа единства Украины”.